Immobile da Coverciano: “Sono orgoglioso della Scarpa d’Oro. Con la Bosnia servirà una partita intelligente” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ha parlato direttamente dal raduno della Nazionale di Coverciano, Ciro Immobile, fresco di rinnovo con la Lazio. Queste le parole dell’attaccante in conferenza stampa: “Vincere la Scarpa d’Oro è stato un traguardo importante, ho superato giocatori fortissimi. Sono orgoglioso di quanto ho fatto – commenta l’attaccante – Sarà un anno lungo e tutti vogliamo arrivare al top per l’Europeo. Ora con la Bosnia servirà una partita intelligente, anche perché la nostra condizione fisica non è ottimale”. Foto: Twitter Vivo Azzurro. L'articolo Immobile da Coverciano: “Sono orgoglioso della Scarpa d’Oro. ... Leggi su alfredopedulla

