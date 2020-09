Fca e Psa, il gioco delle piattaforme produttive. Chi e dove metterà più tecnologia? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Quasi con sorpresa. E’ così che parte della stampa italiana ha accolto e rilanciato la notizia che la prossima generazione delle utilitarie Fca sarà costruita sulla base della piattaforma Cmp del gruppo francese Psa – che sta per convolare a nozze con gli italoamericani – e assemblata in Polonia, a Tychy, dove oggi vengono realizzate Fiat 500 e Lancia Ypsilon. Uno stupore che, però, rischia di sconfinare nell’ingenuità: infatti, è arcinoto che fra i motivi che hanno spinto Fca e fondersi con Psa (e, prima ancora, a provarci con Renault-Nissan), c’era proprio la necessità di dotarsi di pianali di ultima generazione e tecnologie elettrificate, merce di cui Fiat-Chrysler abbisogna da lungo tempo. Senza contare che, all’inizio di agosto, era stata la stessa FCA a confermare ... Leggi su ilfattoquotidiano

sole24ore : Fca, la nuova Punto sarà costruita in Polonia su piattaforma Psa - MarcoScafati1 : #Fca e #Psa, il gioco delle #piattaforme produttive. Chi e dove metterà più #tecnologia? - Antetempo : I soldi ad FCA servono solo a renderla più appetitosa per PSA. Non è difficile. - RomanoCeccon : RT @sole24ore: Fca, la nuova Punto sarà costruita in Polonia su piattaforma Psa - salidaparallela : RT @ValeMameli: Con Prestitò in Polonia li avrò. -