DL Semplificazioni, accordo sull’emendamento stadi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Notevoli passi avanti sul tema stadi nel DL Semplificazioni. Nella serata di ieri, Italia Viva e il PD hanno infatti trovato l’accordo sul testo dell’emendamento, che apre alla possibilità di intervenire sugli impianti di valore architettonico e storico, non solo con un restyling, ma anche con un intervento completo. Come riporta il Corriere dello Sport, … L'articolo DL Semplificazioni, accordo sull’emendamento stadi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Fiorentina_ole : RT @violanews: DL Semplificazioni: Pd e Italia Viva trovano l'accordo su emendamenti stadi - - violanews : DL Semplificazioni: Pd e Italia Viva trovano l'accordo su emendamenti stadi - - fracerutti1 : @qwerty39602114 @CarloCalenda @Azione_it Scrivere che un eccessiva personalizzazione del partito rischia di duplica… - cheiuan : @gyn_lemon Sono d’accordo con tutte le semplificazioni al riguardo, soprattutto se comportano risparmi su costi all… - MikeBln4 : @euridice932 D'accordo, non sposta di una virgola quanto da me scritto. Non sarà razzismo, ma è un pregiudizio vero… -

Ultime Notizie dalla rete : Semplificazioni accordo DL Semplificazioni: accordo Pd-Italia Viva su emendamenti stadi Viola News Firenze, trovato l'accordo per il restyling dello stadio Franchi: approvato l'emendamento

"Con lo sbloccastadi finalmente abbiamo raggiunto un traguardo significativo nell'interesse di tutti i cittadini - ha dichiarato Matteo Renzi - 3 miliardi sbloccati per riqualificare gli stadi. Con qu ...

Svolta STADIO: I tre passaggi chiave del testo Renzi. I segnali positivi da Commisso e Barone

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non voleva mezze misure sullo stadio ed è quello che potrebbe aver ottenuto. Al Senato, in commissione, il PD e Italia Viva hanno trovato un accordo sul ...

"Con lo sbloccastadi finalmente abbiamo raggiunto un traguardo significativo nell'interesse di tutti i cittadini - ha dichiarato Matteo Renzi - 3 miliardi sbloccati per riqualificare gli stadi. Con qu ...Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non voleva mezze misure sullo stadio ed è quello che potrebbe aver ottenuto. Al Senato, in commissione, il PD e Italia Viva hanno trovato un accordo sul ...