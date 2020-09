Dl Covid, la Camera vota la fiducia con 276 sì (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Governo pone la fiducia alla Camera sul dl Covid. Bagarre in Aula, 50 grillini contro la maggioranza. ROMA – Il Governo vota la fiducia alla Camera sul dl Covid. Il provvedimento ha superato lo scoglio di Montecitorio con 276 voti favorevoli e 194 contrari. La decisione della maggioranza di abbreviare la discussione in Parlamento ha portato alla protesta dell’opposizione e parte della maggioranza con una cinquantina di grillini che hanno cercato di bocciare la proroga dell’intelligence. Alla fine, nessuna sorpresa con il testo che viene approvato dalla maggioranza. Il via libera definitiva dovrebbe esserci nella giornata di giovedì 3 settembre 2020 con il secondo voto di Montecitorio. La proroga ai vertici ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : 'Vedremo l'andamento dell'epidemia: se schizza verso l'alto probabilmente altre precauzioni dovranno essere prese… - fattoquotidiano : I furbastri del sussidio. Ancora ignoti [di Lorenzo Giarelli] #FattoQuotidiano #edicola #31agosto - ASLBiella : RT @QSanit: #Covid. Alla Camera via libera alla fiducia al decreto che proroga al 15 ottobre lo stato di emergenza. Esclusa sospensione dei… - vnewsita : Decreto Covid, la Camera approva la fiducia - Corriere : Dl Covid, passa la fiducia alla Camera: 276 sì e 194 no -