Covid, Speranza: “Fortissimo abbassamento dell’età dei contagiati, scesa a 29 anni” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si registra un “fortissimo abbassamento dell’età media. Questo è il dato più notevole” per quanto riguarda gli ultimi elementi sul coronovarus, e non solo in Italia. Lo ha evidenziato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato sull’attuazione delle misure anti Covid. Il ministro ha ricordato che l’età media dei nuovi contagi è ora scesa a 29 anni. A tutti ma in particolare ai giovani “continuo a chiedere con tutta la forza di cui dispongo il rispetto delle tre regole fondamentali” anti-contagio “che confermeremo anche nel prossimo Dpcm”, essendo “l’ultimo in scadenza il 7 di settembre: sono l’uso corretto delle mascherine, il distanziamento di almeno un metro e il rispetto di norme ... Leggi su ilfattoquotidiano

