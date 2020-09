Cosenza, scritte e minacce sulla casa di una ragazza positiva al Coronavirus: «Quanta amarezza, avere la Covid-19 non è una colpa» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 settembre)«È stato molto difficile all’inizio vivere questa situazione, soprattutto quando ho ricevuto la telefonata ed ho saputo di essere positiva. Avevo paura, per me, per la mia famiglia e gli amici. Qualsiasi dolore che hai, un leggero mal di testa o un po’ di debolezza, lo riconduci al virus, e pensi che in poche ore possano comparire tutti i sintomi e la situazione peggiorare. Dopo i primi giorni però mi sono resa conto di stare bene». È il racconto di una ragazza cosentina di 24 anni: al rientro in Calabria dopo una vacanza con un’amica in Sardegna, entrambe hanno scoperto di essere positive al Coronavirus. Più della paura, dell’ansia e dei sintomi, la ragazza ha sofferto per l’ostracismo che ... Leggi su open.online

