Benevento, Inzaghi: «Che rabbia saltare la prima di campionato» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha commentato il calendario della Serie A attraverso il sito ufficiale del club Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha commentato il calendario della Serie A attraverso il sito ufficiale del club. Ecco le sue parole: «Che rabbia non essere presente alla prima di campionato per festeggiare il ritorno in serie A. Aspettavamo con ansia il debutto. Con l’Inter? Ma sì, tanto tutte le avversarie sono temibili, dalla prima all’ultima. Comunque questo rinvio, in parte, mi consola soprattutto per i tifosi che potranno, lo spero tanto, forse essere presenti sugli spalti del Vigorito per ammirare una grande del campionato. Il mio occhio al calendario, comunque, è ... Leggi su calcionews24

