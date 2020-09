Arthur si presenta all’Allianz Stadium: “Sono contentissimo di essere qui” (Di mercoledì 2 settembre 2020) In diretta dall’Allianz Stadium la prima conferenza stampa di Arthur Melo da giocatore della Juventus: “E’ un giorno molto importante per me, voglio ringraziare i dirigenti della Juve, sono stato accolto nel migliore dei modi, e sono contentissimo per essere qui. La Juve è una squadra unica, ha una storia importante”. Un accenno anche al ruolo in campo “E’ un privilegio essere allenato da un ex giocatore come Pirlo, anche se non abbiamo ancora parlato di un modulo di gioco”. E sul Barcellona: “Ringrazio il Barcellona per avermi portato in Europa, ma qui posso dare un nuovo slancio alla mia carriera”. Il numero di @Arthurhromelo? La presentazione del nostro centrocampista termina qui. Ma la giornata ... Leggi su alfredopedulla

