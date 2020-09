Ant-Man 3, Peyton Reed afferma: "Questo film sarà molto più grande dei precedenti" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il regista Peyton Reed ha fornito ai fan un aggiornamento sul terzo film dedicato ad Ant-Man rivelando che il sequel supererà di gran lunga i precedenti. Le riprese di Ant-Man 3 dovrebbero partire la prossima estate ma Peyton Reed, regista del sequel Marvel, ha dato alcune anticipazioni ai fan in attesa, parlando del film e ritenendolo di gran lunga superiore ai suoi predecessori. Sebbene non abbia potuto rivelare molto sulla trama, il regista Peyton Reed si è sbilanciato sulla sceneggiatura di Ant-Man 3, in particolare sulla grandezza e sul lavoro che lui e gli sceneggiatori stanno facendo durante Questo periodo particolare: "Stiamo lavorando per superare l'emergenza ... Leggi su movieplayer

Think_movies : “Ant-Man 3”: il regista conferma il termine dello script e lascia intuire la release del terzo episodio… - Noovyis : (Ant-Man 3, Peyton Reed afferma: 'Questo film sarà molto più grande dei precedenti') Playhitmusic - - IGNitalia : Il nuovo update di #Fortnite introduce nuovi contenuti legati all'universo Marvel, tra i quali spicca una statua de… - cinefilosit : Ant-Man 3 sarà 'molto più grande' dei primi due film #ILoveCinefilos - 3cinematographe : Il regista di #AntMan Peyton Reed dice che il trequel sarà 'un film molto più grande' dei suoi predecessori. -

Ultime Notizie dalla rete : Ant Man Ant-Man 3 sarà "molto più grande" dei primi due film Cinefilos.it Ant-Man 3, Peyton Reed afferma: "Questo film sarà molto più grande dei precedenti"

Sebbene non abbia potuto rivelare molto sulla trama, il regista Peyton Reed si è sbilanciato sulla sceneggiatura di Ant-Man 3, in particolare sulla grandezza e sul lavoro che lui e gli sceneggiatori s ...

Ant-Man 3 sarà “molto più grande” dei primi due film

Il regista Peyton Reed ha condiviso un altro aggiornamento su Ant-Man 3, suggerendo che il nuovo film sarà molto più grande in rispetto ai precedenti due episodi. Ant-Man 3 è ufficialmente in sviluppo ...

Sebbene non abbia potuto rivelare molto sulla trama, il regista Peyton Reed si è sbilanciato sulla sceneggiatura di Ant-Man 3, in particolare sulla grandezza e sul lavoro che lui e gli sceneggiatori s ...Il regista Peyton Reed ha condiviso un altro aggiornamento su Ant-Man 3, suggerendo che il nuovo film sarà molto più grande in rispetto ai precedenti due episodi. Ant-Man 3 è ufficialmente in sviluppo ...