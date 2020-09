Acts of Violence: Recensione, Trama, Cast (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel 2018 è uscito nei Cinema il film Acts of Violence, diretto dal Regista Brett Donowho. Un gruppo di sequestratori rapisce la fidanzata di un uomo che farà di tutto per salvarla. Si tratta di una pellicola americana prodotta dalla casa cinematografica Oasis Films. Leggi anche: Una Vita da Star: Recensione, Trama, Cast Acts of Violence: Film Un uomo innamorato della sua fidanzata si sta per sposare, ma la donna viene rapita, e il ragazzo chiede aiuto ai suoi fratelli. I tre uniranno le forze e faranno delle indagini per capire chi e perché hanno rapito la ragazza. Non di fermeranno davanti a niente, la priorità è trovare la ragazza e salvarla da dove è rinchiusa. La violenza sarà la soluzione per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Acts Violence Acts of Violence in streaming Mediaset Play Acts of Violence film stasera in tv 2 settembre: cast, trama, streaming

Acts of Violence in streaming

Il film con Bruce Willis va in onda mercoledì 2 settembre in prima serata su Italia 1: ecco come vederlo in streaming Acts of Violence va in onda mercoledì 2 settembre in prima serata dalle 21.20 su I ...

