Volley femminile, Supercoppa 2020: tabellone completo e accoppiamenti semifinali (Di martedì 1 settembre 2020) Il tabellone completo della Supercoppa femminile 2020 di Volley e gli accoppiamenti di semifinali e finale. La formula allargata dell’edizione di quest’anno ha coinvolto tutte le squadre iscritte alla Serie A1 2019/2020, con due turni preliminari ad eliminazione diretta seguiti dalla Final Four, in programma il 5 e 6 settembre a Vicenza. Tre match validi per i quarti di finale, le cui vincitrici raggiungeranno in semifinale l’Imoco Volley Conegliano, già qualificato in virtù della prima posizione in classifica della scorsa stagione. La vincente di Scandicci-Monza avrà il difficile compito di affrontare le Pantere, campionesse del mondo in carica. Busto Arsizio parte favorito ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Volley femminile: #BustoArsizio in finale di #Supercoppa - bizcommunityit : Volley, B1 femminile: Maria Pia Fragapane responsabile risorse umane della Pvt Modica - sportvicentino : Supercoppa volley femminile: a Vicenza si monta il campo sotto la Basilica Palladiana - - IreneConEAperta : Oggi Gazzetta allega la graphic novel di Colaone e De Santis 'In Italia sono tutti maschi'. E a riprova la prima no… - wordsandmore1 : ? @EpiuPomiVBC – La #VBCÈpiùCasalmaggiore alla prima di campionato in trasferta a casa della #ImocoVolleyConegliano… -