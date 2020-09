Referendum, pioggia di critiche sul Pd. Zingaretti: “Chi vuole un altro Governo lo dica” (Di martedì 1 settembre 2020) Referendum, la lettera del segretario Pd Zingaretti: “Chi vuole altro Governo lo dica” Il Referendum per il taglio del numero di parlamentari, la necessaria successiva riforma elettorale, l’emergenza Coronavirus: sono tante le prove che il Governo guidato da Pd, M5s e Italia Viva dovrà affrontare nelle prossime settimane, ma nei confronti dell’esecutivo non mancano critiche e polemiche. Proprio per questo motivo, oggi, il segretario dem Nicola Zingaretti ha inviato una lettera aperta a Repubblica, nella quale ha spiegato i motivi per cui il suo partito voterà “Sì” al Referendum. Zingaretti, però, ha anche voluto lanciare una ... Leggi su tpi

"Due camere fotocopia continuerebbero ad essere paralizzate. Il risparmio, se vincesse il sì, sarebbe ridicolo, pari allo 0,007% della spesa pubblica, meno di un cappuccino all'anno per italiano" Al v ...

Conte sceglie il «silenzio operoso»: lavora ai fondi Ue e non teme Draghi

Premier alla larga dai dossier scottanti. L'ex governatore Bce profilo più per il Colle che per Palazzo Chigi. Mes a ottobre se i conti ballano. Legge elettorale, Renzi sblocca voto in Commissione ...

