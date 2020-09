Reale: “Tutta la nostra solidarietà al presidente Cosimo Rummo” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Tutta la nostra solidarietà al presidente Cosimo Rummo”. Così Antonio Reale, responsabile comunicazione e campagna elettorale di Forza Italia, in merito alla vicenda del biodigestore da realizzare in zona Asi. “Rummo è un’eccellenza mondiale dell’alimento simbolo dell’Italia, la pasta: proprio mentre firma un’accordo importantissimo per realizzare pasta al 100 per cento sannita gli si vogliono mandare accanto oltre 100mila tonnellate di rifiuti? Non scherziamo suvvia. Vogliamo capire perché sia arrivato l’ok del presidente Barone al progetto (e a tal proposito, vorremmo capire anche se lo stesso ha i requisiti per rivestire quel ruolo), vorremmo capire perché il sindaco ... Leggi su anteprima24

AboutCg : RT @Nancy9714: Se non avessi visto già tutta la serie avrei creduto che fosse tutto reale #daydreamer - Nancy9714 : Se non avessi visto già tutta la serie avrei creduto che fosse tutto reale #daydreamer - Delta28153520 : RT @DonatellaR15731: @darksaoirse Quel biglietto con la scritta 'mummy' ?? Ma a me faceva ancora più malinconia questo bambino dai capelli r… - DonatellaR15731 : @darksaoirse Quel biglietto con la scritta 'mummy' ?? Ma a me faceva ancora più malinconia questo bambino dai capell… -

Ultime Notizie dalla rete : Reale “Tutta L'enorme platano che si è abbattuto su un furgone e 4 auto ad Asti - video Quotidiano Piemontese