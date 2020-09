Raid notturno di Israele sulla Siria, 11 morti tra cui anche un civile (Di martedì 1 settembre 2020) Tre soldati Siriani, sette combattenti della milizia filo-iraniana e un civile sono rimasti uccisi in un Raid sulla Siria avvenuto ieri ed attribuito a Israele. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano per... Leggi su feedpress.me

Tre soldati siriani, sette combattenti della milizia filo-iraniana e un civile sono rimasti uccisi in un raid sulla Siria avvenuto ieri ed attribuito a Israele. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per ...

Tre soldati siriani, sette combattenti della milizia filo-iraniana e un civile sono rimasti uccisi in un raid sulla Siria avvenuto ieri ed attribuito a Israele. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per ...