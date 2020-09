Pd, la mossa disperata di Zingaretti: scrive a “Repubblica” e si fa umiliare anche da loro (Di martedì 1 settembre 2020) Con una lettera a Repubblica Nicola Zingaretti cerca di arginare il fuoco di fila contro il “suo” Pd. Nel testo il segretario se la prende con chi usa il referendum come una “clava per colpire” il partito, che poi sono un po’ tutti tranne la sua cerchia. Il messaggio di Zingaretti, infatti, è rivolto tanto all’interno quanto all’esterno dei Dem; tanto a quelli fra i suoi che non ne possono più dell’alleanza con il M5S, quanto agli alleati, Renzi in testa. Ma la lettera ha così il sapore di una mossa disperata che perfino Repubblica che la ospita non manca di sottolinearlo, con una vignetta di Ellekappa che rasenta la perfidia. Zingaretti scrive a “Repubblica” “Se si vuole indebolire il Pd e il governo ... Leggi su secoloditalia

