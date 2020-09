Netflix gratis: come vedere i film senza pagare l’abbonamento (Di martedì 1 settembre 2020) Netflix gratis? Ora si può. La nota piattaforma di streaming digitale ha infatti aperto, a sorpresa, una sezione in cui gli utenti potranno vedere contenuti senza pagare il classico abbonamento mensile. Netflix rivoluziona ancora, a suo modo, il mondo delle piattaforme streaming digitali. Il colosso statunitense, che negli ultimi anni ha praticamente sostituito il cinema, tende la mano agli utenti, paganti e non. Sì perché sarà presto disponibile una sezione della piattaforma che verrà resa disponibile gratuitamente, senza pagare il classico abbonamento mensile. Alcuni contenuti di Netflix, insomma, potranno essere fruiti a costo zero, da tutti, in qualsiasi momento. POTREBBE ... Leggi su bloglive

