NATO e Turchia in rotta di collisione (Di martedì 1 settembre 2020) Il capo del Ministero della Difesa francese ha detto, in relazione alle recenti azioni di Ankara, che l’Alleanza Nord Atlantica dovrebbe riconsiderare il suo atteggiamento nei confronti della Turchia come membro della NATO, accennando alla necessità di escludere questo Stato dall’alleanza militare. Dato che uno dei maggiori paesi membri dell’alleanza militare sostiene la possibile esclusione … Leggi su periodicodaily

AnnalisaChirico : L’aggressività nel mediterraneo orientale, le pretese unilaterali su riserve di gas, le chiese convertite in mosche… - davidealgebris : Turchia non e’ alleato NATO. Si comporta come una dittatura. Attacca Grecia e Cipro. Dopo Bielorussia, Erdogan ucci… - limesonline : Le tensioni militari tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo rischiano non solo di spaccare la Nato. Ma pure di port… - periodicodaily : NATO e Turchia in rotta di collisione - nigno11 : Turchia-Grecia: la guerra sarà la fine della NATO? via @moneypuntoit -