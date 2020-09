Napoli, crioterapia nei bidoni: l’ironia del web ma è una pratica molto utilizzata (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna foto dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro sta spopolando sul web con commenti di ogni genere. Nell’immagine si vedono i calciatori azzurri fare defaticamento nei bidoni della spazzatura pieni di ghiaccio. Si chiama crioterapia ed è una metodologia di recupero dopo gli allenamenti e le competizioni sempre più diffusa tra gli sportivi d’alto livello. I bidoni dell’immondizia hanno suscitato l’ironia sui giocatori stessi. Sui social è stata ribattezzata “crioterapia pezzotta”, ma è una pratica che adoperano anche altre squadre. Nelle foto possiamo vedere che questa tecnica è usata anche da altri club come Arsenal e Everton. L'articolo Napoli, ... Leggi su anteprima24

