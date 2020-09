Matteo Salvini, che gaffe: non sa la differenza tra fatturato e utile. E sui social lo chiamano somaro (Di mercoledì 2 settembre 2020) Clamorosa gaffe di Matteo Salvini all’interno di uno dei suoi ultimi tweet. Il leader della Lega è stato colto in castagna da diversi utenti di Twitter che hanno fatto notare come non conosca la differenza che passa tra fatturato e utile. “Tassa unica al 15% sul fatturato post-virus. I soldi fatturati in questo periodo è giusto che rimangano agli imprenditori”, scrive, ma dimostra così di fare un po’ confusione con la parola fatturato, estendendola erroneamente al concetto di utile. E così, spopola l’hashtag “Salvini somaro”. Leggi su sportface

LegaSalvini : SE SBARCANO DENUNCIAMO CONTE. #SALVINI SGANCIA LA BOMBA - Noiconsalvini : MATTEO SALVINI, IL VIDEO DA LAMPEDUSA: 'CI SIAMO ROTTI I COG***, QUI FINISCE MALE'. ITALIANI ESASPERATI DAI MIGRANT… - LegaSalvini : #SALVINI: 'LAMORGESE ALLO SBANDO, VADO A PROCESSO A TESTA ALTA A DIFFERENZA LORO, COMPLICI DELL'INVASIONE' - Santame10 : RT @SardoneSilvia: ? E' IL MOMENTO DI MANDARE A CASA GLI INCAPACI AL GOVERNO ?? Ovunque entusiasmo per Matteo #Salvini, è il segnale che gli… - Fede_Spera86 : RT @mgdj56: Mi preoccupa il restante 42,9% davvero incredibile! #Lamorgese bocciata dal sondaggio: immigrazione, il 57,1% contro la sua l… -