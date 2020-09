L'appello del Papa: "Cancellare il debito dei Paesi più fragili dopo crisi Covid" (Di martedì 1 settembre 2020) “Rinnovo il mio appello a Cancellare il debito dei Paesi più fragili alla luce dei gravi impatti delle crisi sanitarie, sociali ed economiche che devono affrontare a seguito del Covid-19. Occorre pure assicurare che gli incentivi per la ripresa, in corso di elaborazione e di attuazione a livello mondiale, regionale e nazionale, siano effettivamente efficaci, con politiche, legislazioni e investimenti incentrati sul bene comune e con la garanzia che gli obiettivi sociali e ambientali globali vengano conseguiti”. Così il Papa nel messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato.Nel messaggio, Francesco invita a “ristabilire relazioni sociali eque, restituendo a ciascuno la propria ... Leggi su huffingtonpost

“Rinnovo il mio appello a cancellare il debito dei Paesi più fragili alla luce dei gravi impatti delle crisi sanitarie, sociali ed economiche che devono affrontare a seguito del Covid-19. Occorre pure ...

