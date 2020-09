"Ferrari, che peccato. Leclerc? Un talento" (Di martedì 1 settembre 2020) Domenica l'ultima a Monza di Seb in rosso: "Coi tifosi mi sarei emozionato troppo. A Maranello sei anni intensi e un sogno sfiorato". Leggi su quotidiano

Pare che Ferrari abbia terminato la produzione delle Ferrari GTC4Lusso e GTC4Lusso T. Secondo quanto riportato da Motor1.com, un portavoce del cavallino rampante ha dichiarato che la casa automobilist ...

La Ferrari in caduta libera e in Belgio è una disfatta Re Hamilton pigliatutto

Dominio Mercedes, Bottas e Verstappen sul podio. Umiliazione per le rosse che chiudono al 13° e 14° posto. Matteo Binotto: «Io il primo responsabile» Appena un anno fa le braccia di Charles Leclerc e ...

