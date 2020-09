Di Maio in missione in Libia: "Consolidare la tregua" (Di martedì 1 settembre 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato a Tripoli, dove vedrà il premier Fayez Serraj , il ministro degli Esteri Mohamed Syala, il vice premier Ahmed Maitig, il presidente della Noc, ... Leggi su quotidiano

