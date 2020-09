De Santis a Cavallari: su ‘concorsone’ meriti esclusivamente di Raggi (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – “Era l’anno 2010, l’Inter era campione d’Italia e conquistava il ‘triplete’, Shakira cantava ‘Waka Waka’ e la Apple presentava l’iPhone 4, mentre Enrico Cavallari bandiva il concorsone. Non appartiene al mio stile evocare chi mi ha preceduto, ma evidentemente Cavallari e’ ossessionato dal lavoro che abbiamo portato avanti e continua a tirarci in ballo confusamente. Forse e’ in preda a un’ossessione elettoralistica vecchio stile che, invece, bisognerebbe accantonare. Almeno come segno di rispetto verso i cittadini e i concorsisti. Ma se e’ questo che vuole, possiamo dargli la ribalta e lasciamo che ognuno giudichi”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. “Cavallari ... Leggi su romadailynews

