Borgo di Pratica di Mare, ennesima scadenza non rispettata, Latium Vetus: “Diffidiamo il Comune di Pomezia” (Di martedì 1 settembre 2020) “E’ scaduto ieri sera, lunedì 31 agosto 2020, il termine della nuova ordinanza del Comune di Pomezia per la rimozione del cancello che tuttora sbarra l’accesso alle strade del Borgo di Pratica di Mare. Cancello SI o cancello NO? Ecco come stanno le cose. Lo scorso venerdì 21 agosto, il dirigente all’urbanistica del Comune di Pomezia ha emesso una nuova ordinanza (la sesta, in oltre sei mesi!) per la rimozione del nuovo cancello e la riapertura delle sedi viarie di Pratica di Mare che, come ormai tutti sanno, risultano illecitamente chiuse da oltre quattro anni con pesanti responsabilità a carico di numerose figure di spicco, sia politiche che tecniche, dell’amministrazione comunale. Va tuttavia precisato che, lungi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

