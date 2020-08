Un gesuita argentino studia nuovi modi per comunicare con E.T. (Di lunedì 31 agosto 2020) Un nuovo modo per cercare di comunicare con gli alieni. Lo ha studiato padre José Gabriel Funes, astronomo argentino, gesuita, e fino al 2015, direttore della Specola vaticana, l’Osservatorio astronomico della Santa Sede. Non è uno scherzo, ma una ricerca serissima. I risultati saranno pubblicati nel numero di ottobre 2020 della rivista di Astrobiologia dell’Universita’ di Cambridge.Funes e gli altri due autori dello studio (Lares e Gramayo) sono giunti alla conclusione che il modo migliore per contattare una civiltà extraterrestre sarebbe quello di cambiare i programmi SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence, il primo è stato lanciato dalla Nasa negli anni ’70). Funes e i suoi coautori propongono di non affidarsi più nella ricerca all’equazione di ... Leggi su huffingtonpost

Un nuovo modo per cercare di comunicare con gli alieni. Lo ha studiato padre José Gabriel Funes, astronomo argentino, gesuita, e fino al 2015, direttore della Specola vaticana, l’Osservatorio astronom ...

