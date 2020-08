Toto: cresce negli Usa, operazione con Apollo da 265 mln dollari (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Il Gruppo Toto, a seguito del processo di diversificazione delle attività avviato già nel 2010 con l'ingresso nel settore delle energie rinnovabili per il tramite della controllata Renexia, mette a segno un ulteriore ed importante successo negli Stati Uniti a conferma della corretta strategia a suo tempo attuata. Renexia, infatti, ha concluso con alcuni fondi gestiti dalla statunitense Apollo Global Management un'operazione finanziaria dal valore complessivo di 265 milioni di dollari. Tale accordo rafforza ulteriormente non solo US Wind Inc., ma anche lo stesso Gruppo Toto, che per la prima volta stringe un patto con un socio esterno, tra l'altro di elevatissimo profilo internazionale. Lo rende noto il gruppo Toto precisando che ... Leggi su iltempo

Antonio Folletto: "La passione del cinema è nata con mio nonno guardando Totò alla televisione"

«Non riesco a star lontano dal mare per molto tempo». Hollywood dista solo venti minuti. Antonio Folletto però ha scelto di vivere a Santa Monica in California, sul mare appunto, come Napoli dov’è nat ...

