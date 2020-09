Tolo Tolo: Checco Zalone arriva finalmente anche in DVD e in Blu-ray (Di lunedì 31 agosto 2020) Dal 10 settembre esce in homevideo Tolo Tolo, quinto film di Checco Zalone e suo primo da regista. Negli extra anche il backstage e il video clip "Immigrato". Non è stato in assoluto il suo prodotto più visto nelle sale, ma come ogni film di Checco Zalone, anche Tolo Tolo ha fatto sfracelli al botteghino, raccogliendo oltre 46 milioni di euro, cifre comunque spaziali. L'uscita homevideo, invece, causa il lockdown è slittata di qualche mese, mai ormai anche il quinto film di Zalone, e il primo che lo vede anche nel ruolo di regista, è pronto all'uscita homevideo. Il 10 ... Leggi su movieplayer

