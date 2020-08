Stalkera l’ex, poi la aggredisce e picchia il fratello: arrestato 36enne (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQualiano (NA) – Durante l’ennesima lite si è scagliato contro l’ex compagna, aggredendo poi anche l’ex cognato che aveva provato a difendere la sorella. A finire in manette, arrestato dai Carabinieri della stazione di Qualiano, un 36enne del posto già noto alle ffoo. Secondo quanto ricostruito dai militari, allertati dai vicini di casa, la donna aveva deciso da tempo di interrompere la relazione col suo aggressore. Non accettando la fine della storia, il 36enne ha iniziato a perseguitare l’ex, spesso appostandosi sotto casa per osservare ogni suo spostamento. Centinaia le chiamate che ogni giorno inoltrava alla donna senza ottenere risposta. La scorsa serata il 36enne si è spinto oltre e ha raggiunto la donna nella sua abitazione, ... Leggi su anteprima24

