Sanità | Ganga Cisl | ' abolizione superticket fatto positivo | rappresentava tassa iniqua'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "L'abolizione del superticket, fortemente sollecitata dalla Cisl unitamente a Cgil e Uil tanto da aver posto questa esigenza all'interno della piattaforma unitaria, è un fatto positivo perché rappresentava una tassa estremamente iniqua che in proporzione ha pesato maggiormente sui redditi più bassi". Ad affermarlo in una nota è Ignazio Ganga, il segretario confederale della Cisl. In questi anni, aggiunge, "il superticket è stato fonte di diseguaglianze in quanto applicato in maniera diversa dalle Regioni ed ha ingenerato una situazione distorsiva perché ha determinato lo spostamento di alcune prestazioni verso il più ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Ganga Bello (Fdi): "La sanità del nostro territorio e il nostro ospedale non sono in vendita" Vivere Senigallia Regionali, Sansa: sanità Liguria disastrosa, la rivoluzione.. -2-

Genova, 31 ago. (askanews) - "Le nuove case della salute - ha spiegato Sansa - saranno strutture leggere che si adegueranno a bisogni cittadini" e bisognerà "garantire sempre di poter far andare il me ...

Sanità: Cittadinanzattiva,'bene addio a superticket ha alimentato disuguaglianze'

L'abolizione del superticket, in vigore da domani, "è un risultato importante di cui siamo molto orgogliosi insieme ai nostri attivisti e alle tante organizzazioni civiche che negli ultimi anni si son ...

