Salgono a 11 i casi di Covid-19 a La Maddalena (Di lunedì 31 agosto 2020) . Riscontrato positivo al test del Covid-19 un altro dipendente del Centro Estivo per Bambini a La Maddalena. Il restante personale della struttura (10 dipendenti) è risultato negativo. Questo è quanto comunicato poco fa dal Sindaco Luca Montella, che al riguardo si è subito attivato presso il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid dell’ATS Nord Sardegna, Dott. Marcello Acciaro, chiedendogli di sottoporre ad esame tutti i bambini della struttura. Al momento ne sono stati controllati solo 10 a campione, i cui esiti sono ancora in corso di verifica. Altro caso – ancora in corso di conferma da parte della struttura della Sanità Pubblica – è quello di un calciatore dell’Ilva Calcio che si è sottoposto a tampone presso il Mater Olbia, al ... Leggi su limemagazine.eu

rtl1025 : ?? Salgono a 63 i casi positivi al Covid-19 accertati tra lo staff del #Billionaire di Porto Cervo, su un totale 90… - Rita97010047 : RT @ultimenotizie: Nelle ultime 24 ore si registrano in #Lombardia 235 nuovi casi positivi al #coronavirus, di cui 30 'debolmente positivi'… - infoitsalute : Coronavirus, salgono ancora i contagi: 1.462 nuovi casi, 9 morti - infoitinterno : Coronavirus, i casi positivi in Puglia salgono a 69. Bari preoccupa ancora ma non ci sono decessi - BortoneMauro : #LecceSette Covid-19, salgono ancora i nuovi casi: 69 in Puglia, uno in provincia di Lecce -

Ultime Notizie dalla rete : Salgono casi Coronavirus, i casi positivi in Puglia salgono a 69. Bari preoccupa ancora ma non ci sono decessi La Repubblica Coronavirus. In Campania i positivi salgono a 6.882

Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 6.882 per 270 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 6.729 tamponi (413.478 dall’inizio della pandemia). Salgono ancora i tamponi e i casi, ...

Coronavirus, in Italia 1.365 nuovi casi e 4 morti. Crescono i ricoveri

Oggi i contagi da coronavirus in Italia rilevati da tampone positivo sono 1.365 (contro i 1.444 di ieri). Quattro le vittime, mentre ieri era stata una. I casi totali di coronavirus in Italia ammontan ...

Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 6.882 per 270 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 6.729 tamponi (413.478 dall’inizio della pandemia). Salgono ancora i tamponi e i casi, ...Oggi i contagi da coronavirus in Italia rilevati da tampone positivo sono 1.365 (contro i 1.444 di ieri). Quattro le vittime, mentre ieri era stata una. I casi totali di coronavirus in Italia ammontan ...