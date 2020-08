Referendum: direzione Pd convocata il 7 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) La direzione del Pd che deciderà la posizione del partito sul Referendum sul taglio dei parlamentari è stata convocata, a quanto si apprende, lunedì 7 settembre Leggi su firenzepost

Maumol : L'Italia da 30 anni discute di costi della politica e dell'efficienza del Parlamento. È legittimo, ma deve avvenire… - marioerdrago : Entro una settimana decidono se fare o no il governissimo Dragosissimo con FI e lega? - FirenzePost : Referendum: direzione Pd convocata il 7 settembre - EnzochiariMaggi : @nzingaretti Una legge elettorale per una enorme paura della LEGA - DeLuiseAngelo : meglio tardi che mai, ma #IoVotoNo non cambio idea Referendum: direzione Pd convocata lunedì 7 settembre - Poli… -