Psg, Neymar: «Resto e torno in finale di Champions» (Di lunedì 31 agosto 2020) Il fuoriclasse brasiliano non vuole lasciare il Psg e pone già gli obiettivi Con l’addio di Lionel Messi al Barcellona, è stato accostato più volte il nome di Neymar ai blaugrana come possibile erede del fuoriclasse argentino. Il brasiliano, però, vuole restare al Psg come da lui stesso dichiarato. Nel nuovo numero del magazine ufficiale del club parigino, Neymar ha infatti rilasciato un’intervista dove ha rivelato: «Resto al Psg e voglio tornare in finale di Champions League». Se queda… 🔴🔵 Ce lundi, sortie d’un @PSGLeMag spécial @ChampionsLeague ! Avec une interview de @Neymarjr qui nous l’annonce en exclu interplanétaire : il reste au ... Leggi su calcionews24

