La più assurda esposizione di zucche che abbiate mai visto (Di lunedì 31 agosto 2020) La fine dell’estate e la conseguente avanzata dell’autunno si possono rappresentare in tanti modi. Per qualcuno sono i temporali di fine agosto, per altri l’abbandono delle scarpe aperte e i calzoncini corti; nella città di Ludwigsburg, nel Baden-Württemberg tedesco, questo momento dell’anno coincide con l’inaugurazione della grande esposizione di zucche che da ventuno anni prende luogo nei giardini barocchi del castello locale. Si tratta della più grande manifestazione al mondo nel suo genere – almeno secondo quanto sostengono i suoi organizzatori – che ogni anno adotta un tema diverso. Per il 2020 si è scelta la musica, ragione per cui addirittura fino al 6 dicembre siete in tempo per recarvi nella graziosa cittadina e ammirare assurde statue – non sempre ... Leggi su wired

