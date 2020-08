Kean Juventus, affare in dirittura d’arrivo? Spunta l’indizio social (Di lunedì 31 agosto 2020) Kean Juventus – Moise Kean sembra essere vicino ad un clamoroso ritorno alla Juventus, il giovane attaccante italiano classe 2000, dopo un’annata non fra le migliori in Premier League all’Everton sotto la guida di Carlo Ancelotti potrebbe tornare a Torino. Può essere l’altro profilo in entrata per l’attacco insieme ad Edin Dzeko. Un operazione che inizialmente vedeva coinvolto anche Aaron Ramsey, infatti si era studiata una doppia formula con l’Everton: prestito biennale con diritto di riscatto o uno scambio con Aaron Ramsey. Kean Juventus, le ultimissime sul classe 2000 Un ritorno in bianconero sempre più vicino e ora a confermarlo ci ha pensato lui stesso, lanciando un importante indizio social. Il giovane attaccante ... Leggi su juvedipendenza

