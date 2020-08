Incendi, Coldiretti: 600 roghi in un’estate di fuoco (Di lunedì 31 agosto 2020) Salgono ad oltre 600 gli interventi aerei necessari lungo la Penisola per spegnere i roghi in una estate di fuoco con pesanti danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. E’ quanto emerge da una elaborazione della Coldiretti sulle richieste trasmesse dalle regioni al Dipartimento della Protezione civile per chiedere l’intervento dei mezzi della flotta aerea dello Stato a supporto delle operazioni di spegnimento delle fiamme dal 15 giugno. Per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco – sottolinea la Coldiretti – ci vorranno fino a 15 anni con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. E’ quanto stima la Coldiretti sugli effetti degli Incendi divampato da Altofonte alle aree ... Leggi su meteoweb.eu

