“Il paziente uno” Mattia sorride con moglie e figlia: la foto della speranza (Di lunedì 31 agosto 2020) Una foto simbolo di speranza. È quella che ritrae Mattia Maestri, il primo paziente di Codogno colpito dal Covid, con la moglie Valentina e la figlia Giulia: è esposta da sabato pomeriggio nella vetrina dell’erboristeria Madre Natura di Casalpusterlengo, il negozio della famiglia di Valentina. In questi giorni, nel Comune lodigiano, si festeggia San Bartolomeo, ed è partito il concorso delle vetrine indetto dalla Pro loco, dal Comune e da Confcommercio, con tema «Viva l’Italia». Sotto la foto dei Maestri, un messaggio speciale: «Quest’anno più che mai “Viva l’Italia” siamo noi, noi che abbiamo avuto la forza di ripartire. Viva l’Italia siete voi, clienti e amici che ci siete stati vicini in questi mesi. A voi va il nostro sentito grazie e… “Viva Casale!”». Leggi su vanityfair

