De Laurentiis: “Ceferin sia al nostro servizio, folle tornare a giocare ora” (Di lunedì 31 agosto 2020) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club. Il brand del Napoli è già forte con 83 milioni di tifosi nel mondo occidentale. La cultura napoletana è antichissima e può dire sempre la sua. Come si può migliorare il calcio italiano? Bisogna sistemare la Serie C, che non ha ragione di esistere: meglio una Serie B e una B2. La Serie A dovrebbe ridursi a 18 squadre e non bisogna dipendere più dall’UEFA, ma deve essere il contrario. Ceferin deve essere lui al nostro servizio, perché i giocatori li paghiamo noi. Anche Gravina, che rispetta i ruoli, si sta trovando in difficoltà. Convocare i giocatori in nazionale dopo una stagione così è una stupidata infantile, senza rispetto. È ... Leggi su ilnapolista

