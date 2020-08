Covid-19, calano i nuovi positivi ma i numeri restano alti: il dato della Regione (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cala il numero di nuovi positivi in Regione Campania ma i numeri restano ancora alti. Nella giornata di ieri sera toccato il picco di 270 nuovi casi, mentre oggi l’Unità di Crisi ha comunicato che sono stati 184 i tamponi a fornire un esito positivo. Di questi 86 sono rientri in Campania: 35 casi dalla Sardegna, 51 da Paesi esteri. positivi del giorno: 184 (*)Tamponi del giorno: 5.783 Totale positivi: 7.066 Totale tamponi: 419.261 ​Deceduti del giorno: 0Totale deceduti: 445 Guariti del giorno: 0Totale guariti: 4.412 (di cui 4.407 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in ... Leggi su anteprima24

