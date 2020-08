Confermata l’autenticità sulle immagini della bambina di 3 anni che vola con aquilone (Di lunedì 31 agosto 2020) Non ha riportato alcuna ferita la bambina di 3 anni che in Taiwan nella giornata di domenica è finita al centro di un video, con la piccola che vola via dopo essere rimasta impigliata in un aquilone. Tanto spavento, come si nota anche attraverso il video a fine articolo, ma come vi abbiamo riportato in giornata con un primo contributo in merito, fortunatamente non c’è stata alcuna conseguenza. Proprio in queste ore, sono trapelati ulteriori dettagli che vogliamo portare alla vostra attenzione. Cosa sappiamo sulla bambina che vola via con un aquilone Stando ad un nuovo report della CNN, un festival di aquiloni ha rischiato di diventare luogo di tragedia domenica a Taiwan quando una bambina di 3 anni ... Leggi su bufale

