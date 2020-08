Classifica ATP: Djokovic allunga su Nadal, Fognini scende al 12° posto (Di lunedì 31 agosto 2020) NEW YORK - Nessuna variazione nella top ten mondiale nel ranking Atp pubblicato stamane proprio alla vigilia degli Us Open. In vetta c'è sempre Novak Djokovic , salito di nuovo sul trono dopo l'ottavo ... Leggi su corrieredellosport

