Chi sono Serena e Davide di Temptation Island 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) Serena e Davide sono i nomi di una delle coppie non famose di Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi, in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play a settembre. Come gli altri protagonisti del docu-reality girato in Sardegna, nell’ormai famoso Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, i due ragazzi metteranno alla prova la loro storia d’amore durante i 21 giorni di permanenza nel resort sardo. Ma conosciamo meglio Serena e Davide di Temptation Island, regalandovi qualche chicca in più sulla biografia, la loro storia d’amore e perché hanno deciso di partecipare al programma confezionato dalla Fascino di Maria De Filippi. Chi sono Serena e ... Leggi su tutto.tv

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Patriot Prayer, gli estremisti pro Trump fondati da Joey Gibson Corriere della Sera Esplosione barca di migranti, la Chiesa di Crotone: “Turbati per l’aria di odio, giudizi razzisti anche tra cattolici”

ROMA. Non è solo la tragedia in sé, l’esplosione di un’imbarcazione al largo della costa di Crotone con a bordo 21 migranti, tre dei quali rimasti uccisi, a turbare la Chiesa crotonese ma anche «l’ari ...

GF Vip, Antonella Elia opinionista: “Io al suo posto sarei stata meglio!”, la frecciatina arriva proprio da lei

GF Vip, Antonella Elia opinionista: “Io al suo posto sarei stata meglio!”, la frecciatina arriva proprio da lei, attraverso Instagram. GF Vip, Antonella Elia opinionista: “Io al suo posto sarei stata ...

