Cheesecake salata con pomodori erba cipollina e mandorle (Di lunedì 31 agosto 2020) Una Cheesecake salata, preparata con pomodori, erba cipollina e mandorle. Un’idea sfiziosa da portare in tavola come antipasto oppure come secondo piatto. Si tratta di una torta fresca, aromatica e molto saporita. Si prepara in poche mosse, in più l’abbinamento degli ingredienti scelti sono giusti ed equilibrati, tanto che esplodono al palato già dal primo boccone. Conquista al primo morso, per la sua freschezza e leggerezza, tanto da richiedere il bis. La base di questa Cheesecake salata è fatta da grissini e mandorle amalgamati insieme da burro fuso, dal gusto semi croccante e aromatico. La crema impalpabile e deliziosa è fatta da ricotta e mascarpone, i pomodori messi in ... Leggi su notizieora

