Beautiful, spoiler 1 settembre 2020: Steffy scopre che Thomas si sposerà (Di lunedì 31 agosto 2020) Martedì 1 settembre 2020 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata della soap opera Beautiful. Centrale sarà la storyline di Hope, che ha deciso di sposare Thomas dopo la dolce proposta di Douglas, senza sapere che il bimbo è stato manipolato dal padre. Dopo diverse titubanze, la Logan Junior ha ascoltato la richiesta del piccolo, desideroso di avere una madre dopo la morte di Caroline. Liam e Brooke sanno che Hope si metterà nei guai, ma non potranno fare nulla per fermarla. Nelle puntate di Beautiful appena andate in onda inoltre, Xander ha scoperto le prove che incastrano Thomas. Il giovane infatti ha esaminato il gps della sua macchina, scoprendo che il giovane era sulla stessa strada in cui la Barber è rimasta priva ... Leggi su kontrokultura

berta95italy : Beautiful, spoiler Usa: Hope vuole prendersi cura di Kelly, Steffy si oppone - tweetnewsit : Nelle puntate di Beautiful dal 31 agosto al 4 settembre, Xander Avant vuole affidare Thomas alla giustizia per aver… - berta95italy : Beautiful, spoiler al 4 settembre: Xander vuole denunciare Thomas per il decesso di Emma - zazoomblog : Beautiful spoiler 31 agosto 2020: Liam raggiunge Hope a casa sua - #Beautiful #spoiler #agosto #2020: - louiismile : spoiler capitolo 32 ymmaicy & young and beautiful questo parallel mi ha uccisa -