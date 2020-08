Bari, chiude un altro simbolo Caffè Tarantini, al suo posto una sala giochi (Di lunedì 31 agosto 2020) Un altro colpo al cuore dei baresi: chiude lo storico caffè, Caffè Tarantini, che si trova in via della Resistenza, vicino al parco 2 Giugno e apre, al suo posto una sala giochi. Il caffè, che da circa tre anni era chiuso, era un simbolo della pausa mattutina dei baresi, almeno dei residenti della zona, ma ora le saracinesche si rialzeranno e ci sarà una sala giochi. Leggi su baritalianews

Borderline_24 : #Bari, positivo al coronavirus operatore sanitario: chiude pronto soccorso della Mater Dei - rep_bari : A Bari si chiude il Bif&st: il gran finale con l'omaggio a Ennio Morricone e 'La Capagira' di Piva [di GENNARO TOTO… - ADM_assdemxmi : RT @RepubblicaTv: Notte della Taranta, al Concertone senza pubblico emozionano i balli, le voci, i suoni. Tutto l'evento in 90 secondi: La… - diVirgilioA : RT @RepubblicaTv: Notte della Taranta, al Concertone senza pubblico emozionano i balli, le voci, i suoni. Tutto l'evento in 90 secondi: La… - Sle78 : RT @RepubblicaTv: Notte della Taranta, al Concertone senza pubblico emozionano i balli, le voci, i suoni. Tutto l'evento in 90 secondi: La… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari chiude Bari, positivo al coronavirus operatore sanitario: chiude pronto soccorso della Mater Dei Borderline24 - Il giornale di Bari Coronavirus Bari, infermiera positiva alla Mater Dei: chiuso il Pronto Soccorso

Il Pronto Soccorso della Mater Dei è stato dunque chiuso ieri sera dall’Asl di Bari per consentire lo svolgimento delle opportune procedure di sanificazione degli ambienti.

Coronavirus Bari, alla Mater Dei un’infermiera è risultata positiva, chiuso il Pronto Soccorso

Un altro caso di positività al covid, a Bari, questa volta ha interessato una infermiera della Mater Dei e, per questo, è stato chiuso, per essere sottoposto a sanificazione, l’intero pronto soccorso ...

Il Pronto Soccorso della Mater Dei è stato dunque chiuso ieri sera dall’Asl di Bari per consentire lo svolgimento delle opportune procedure di sanificazione degli ambienti.Un altro caso di positività al covid, a Bari, questa volta ha interessato una infermiera della Mater Dei e, per questo, è stato chiuso, per essere sottoposto a sanificazione, l’intero pronto soccorso ...