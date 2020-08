Ufficiale: l’ex Palermo Abel Hernandez riparte dall’Internacional (Di domenica 30 agosto 2020) Nuova avventura per l’ex Palermo Abel Hernandez. Come annunciato dal profilo Twitter dell’Internacional, l’attaccante paraguaiano è nuovo giocatore dei biancorossi. REFORÇO COLORADO! @AbelHernandezok é o novo atacante colorado: https://t.co/W00XmOSHcw #VamoInter pic.twitter.com/XrRV6K8KDw — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 29, 2020 Foto: Twitter L'articolo Ufficiale: l’ex Palermo Abel Hernandez riparte dall’Internacional proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

