Tragedia in un campeggio a Marina di Massa: muoiono due sorelline di 3 e 14 anni (Di domenica 30 agosto 2020) Il maltempo che sta flagellando l’Italia in queste ore, purtroppo ha un bilancio drammatico in Toscana. Le ultime notizie sono proprio di questa mattina. Una vera Tragedia quella accaduta in un campeggio di Marina di Massa, in località la Partaccia, in provincia di Massa Carrara. Il Maltempo ha provocato molti danni e purtroppo anche due vittime, secondo quelle che sono le ultime notizie. Una bambina di 3 anni infatti è morta durante il nubifragio dopo essere travolta da un albero che è crollato sulla tenda dove dormiva con le sorelle maggiori. Purtroppo anche le sue sorelle sono state colpite e trasportate in ospedale; di pochissimi minuti fa la notizia che riguarda anche la sorella più grande, quella di 14 ... Leggi su ultimenotizieflash

