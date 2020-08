Regionali: Salvini a muso duro su immigrazione e scuola (Di domenica 30 agosto 2020) AGI - Cori, ovazioni, e anche qualche striscione di contestazione sul tema dell'immigrazione, hanno accolto Matteo Salvini a Otranto, nella seconda e penultima tappa della sua visita nel Salento che, dopo avere toccato stamattina Gallipoli e stasera la Città dei martiri, si concluderà domani a Galatone. Alla folla che lo attorniava chiedendogli, tra l'altro, di attivarsi per chiudere i porti e fermare le ondate di immigrazione di queste ultime settimane, il segretario della Lega ha risposto: "Otranto e l'Italia hanno bisogno dei turisti che pagano e non di quelli che sbarcano. Noi stiamo lavorando per avere scuole aperte e porti chiusi, anche perchè è pieno di salentini che hanno grosse difficoltà con la Cassa integrazione, col negozio, con la famiglia, con il lavoro". Sempre sul nodo ... Leggi su agi

