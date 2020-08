Referendum, de Magistris voterà No: Con la riforma avremmo un Parlamento in mano a pochi eletti (Di domenica 30 agosto 2020) “Voterò No al Referendum, è una riforma speciosa, figlia della propaganda populista. Sul No, inoltre, si sta giocando una partita all’interno del governo”. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervistato da Repubblica, è convinto: la riduzione del numero dei parlamentari “rafforza la casta, concentra il potere nelle mani di pochi, non garantisce adeguata rappresentanza ai territori, danneggia le minoranze”. “Non si può intervenire in maniera così parziale. C’è bisogno – spiega – di una riforma del bicameralismo perfetto oltre che di una nuova legge elettorale. Il modello valido può essere la legge per l’elezione diretta dei sindaci in vigore dal 1993, riproposta su scala diversa ovviamente. ... Leggi su ildenaro

