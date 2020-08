Real Madrid, scelto il tridente titolare: due top player verso l’addio (Di domenica 30 agosto 2020) Archiviata una stagione positiva, ma non esaltante, il Real Madrid inizia a programmare il futuro. L'obiettivo numero uno per i Blancos resta la Champions League, sfuggita fin troppo presto con l'eliminazione agli ottavi di finale contro il Manchester City. Il club madrileno vuole rifarsi dalla delusione puntando su una squadra di grande livello, che, forse, non è riuscita a mostrare fino in fondo il suo potenziale. Secondo quanto riportato da Don Balon, Zinedine Zidane avrebbe già individuato i cardini del reparto avanzato: il Real ripartirà dall'eterno Karim Benzema, dalla fantasia di Eden Hazard e dalla freschezza di Marco Asensio.caption id="attachment 925883" align="alignnone" width="1024" Bale Zidane (getty images)/captionESCLUSIONILe decisioni del tecnico sembrano portare a clamorose esclusioni. In primis non ... Leggi su itasportpress

