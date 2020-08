Nvidia brevetta un'IA in grado di aiutare i giocatori a migliorare nel multiplayer competitivo (Di domenica 30 agosto 2020) Secondo quanto riportato da un brevetto, registrato di recente, pare che Nvidia stia sviluppando una particolare intelligenza artificiale, in grado di insegnare ai giocatori a diventare più bravi e competitivi nei titoli multiplayer.I titoli multiplayer sono esplosi in popolarità negli ultimi anni, grazie soprattutto all'ascesa degli eSports, un mondo dove i giocatori hanno la possibilità di diventare professionisti e accumulare fama e fortuna. Con delle prospettive del genere, chi non desidererebbe diventare un pro?Ovviamente, per eccellere nel gaming competitivo serve allenamento, costanza e tanta bravura. Un giocatore medio dispone di diverse alternative per migliorare: può fare affidamento su guide e video online, oppure ... Leggi su eurogamer

